Mi guardo intorno e vedo abeti illuminati, vetrine scintillanti e cori (stonati). Dai mercatini di paccottiglia natalizia all’ombra del Duomo (perfino la Madunina si gira dall’altra parte) e da quelli in piazza Plebiscito i bambini scappano per la bruttezza. Certo, ci si scofana di torroni, salami e panzarotti unti e fritti. Cosa c’entra tutto questo con lo spirito del Natale. Siamo turbati e persi (almeno io lo sono) dall’ “altro” che ci circonda, che non è mandato dall‘Alto ma creato dall’uomo, guerra, distruzione, fame, persecuzioni, corruzione (in confronto Mani Pulite è sembrato un gioco da Monopoli). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I malati, la contenzione e gli abusi: in ‘Come Cristo in croce’ un’inchiesta su una pratica da medioevo

Leggi anche: “Ho vegliato tutta la notte il sonno addolorato di una figlia che è Cristo in croce. Il dolore s’abbatte su ciò che resta della mia sterminata famiglia”: lo sfogo di Afinolfi dall’ospedale

Leggi anche: Assolto da abusi su una 17enne, la pg: "Riformare la sentenza, va condannato"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I malati, la contenzione e gli abusi: in ‘Come Cristo in croce’ un’inchiesta su una pratica da medioevo - Siamo davanti a un’altra forma della “banalità del male”, applicata a soggetti psichiatrizzati che si cela dietro il paternalistico “è per il suo bene”. ilfattoquotidiano.it