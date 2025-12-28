I luoghi dell' anima a Loreto | un catalogo e una mostra per Mario Giacomelli e le sue foto della città mariana
LORETO – Si chiamerà ‘I luoghi dell’anima’ ed è prevista nella primavera 2026 la mostra dedicata a Mario Giacomelli e fortemente voluta dal Comune di Loreto per rendere omaggio al grande fotografo senigalliese di cui proprio in questo anno giubilare è caduto il centenario della nascita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
