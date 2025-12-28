I Gunners tornano in vetta con una vittoria nervosa

2025-12-27 19:06:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I Gunners erano grati agli atti eroici del loro portiere. L’Arsenal è tornato in testa alla classifica della Premier League vincendo 2-1 su Brighton e Hove Albion. Soppiantato dal Manchester City dopo la vittoria in casa del Nottingham Forest sabato, l’Arsenal ha ripreso il controllo grazie ad un travolgente finale di Martin Odegaard e ad un autogol di Georginio Rutter. Tuttavia, Diego Gomez ha logorato i nervi con il suo gol al 64?, e l’Arsenal è stato grato a David Raya per una parata straordinaria che ha negato a Yankuba Minteh il pareggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

L'Arsenal soffre nel finale, ma vince l'11ª gara consecutiva in casa tra tutte le competizioni e mantiene il primo posto. La gara si mette in discesa per i Gunners con il doppio vantaggio di Ødegaard e l'autogol di Rutter, prima della rete di Gómez che ha riaperto