I giocatori della Fantasy Premier League saranno soggetti a trasferimenti nel prossimo periodo di mercato. Secondo quanto riportato dal sito 101greatgoals, durante le festività di Capodanno è importante non solo aggiungere nuovi nomi alla propria rosa, ma anche saper quando è il momento di cedere alcuni giocatori. Questa fase rappresenta un’opportunità per rivedere le strategie e ottimizzare la formazione in vista delle prossime sfide.

2025-12-28 14:59:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il periodo di Capodanno non significa solo portare nuovi nomi, scrive l’esperto FPL Blake Hurst, ma anche sapere quando lasciare andare. Con rotazioni, infortuni e partite più difficili che scuotono le cose, alcune risorse della FPL, un tempo affidabili, ora sembrano trappole dirette al 2026. Che si tratti di perdita di forma, problemi di tempo di gioco o impegni imminenti, ora è il momento di incassare prima che il loro valore scenda ulteriormente. Ecco cinque giocatori da cui siamo felici di abbandonare o da evitare in vista della Gameweek 19. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I giocatori della Fantasy Premier League verranno trasferiti

Leggi anche: Nove giocatori della Premier League selezionati per il prestigioso riconoscimento

Leggi anche: Cosa stava pensando Wayne Rooney? Ecco i tre migliori giocatori della Premier League di questa stagione…

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Peter Crouch festeggia con il robotic nell’iconica apparizione da mascotte; EA Sports FC mobile accende l'iconico periodo invernale della premier league con il Takeover Festive Finxtures; Bryan Mbeumo e Villa sono tra i cinque giocatori che dovresti vendere questa settimana.

Dal Chelsea all’Aston Villa: le rose più numerose della Premier League - Provate a immaginare: siete un allenatore e dovete schierare la formazione della vostra squadra prima di una partita. gianlucadimarzio.com

Premier League, rivoluzione in tv: i giocatori sostituiti saranno intervistati in diretta durante la partita - Stando a quanto riportato dalla Bbc Sports e dal Telegraph, la Premier League starebbe per introdurre una novità epocale per quanto riguarda la comunicazione calcistica. corrieredellosport.it

I trionfi di Chiesa e Tonali, il coro per Calafiori: italians do it better anche in Premier League - L’esordio vincente di Chiesa, la redenzione di Tonali e i cori per Calafiori: com’è andata la stagione degli italiani in Premier League L’Italia alla conquista dell’Inghilterra. gianlucadimarzio.com

GUIDA COMPLETA FPL GW17 ? | WILSON, BOWEN, SEMENYO E ALTRI ?? | Consigli per la Fantasy Premier L...

Square Enix ha rilasciato la demo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, con dei bonus riservati ai giocatori. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook