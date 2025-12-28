Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (I film di Natale) I film di Natale fanno incetta di ascolti lasciando le briciole a tutti gli altri generi. Non finisce di stupire Una poltrona per due che la sera della Vigilia su Italia 1 coinvolge oltre 2 milioni di persone col 15.4% di share mentre il film d’animazione Zootropolis su Rai 2 ha superato 1 milione con quasi l’8%. Sempre il 24 nel preserale su Italia 1 Il Grinch oltre il milione col 6.7% mentre peril ciclo della Disney nell’access prime time di Rai 2 share vicini al 6% e picchi di 900mila spettatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

I film di Natale, una garanzia eterna

