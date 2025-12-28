L’arresto di cellule di Hamas che raccoglievano fondi con finte donazioni pro-palestina ha suscitato diverse opinioni. I favoreggiatori spesso rispondono con

Non c'è più niente da fare. Poteva questa essere un'occasione, dopo la notizia dei clamorosi arresti di cellule di Hamas che raccoglievano fondi per la loro organizzazione spacciandoli per donazioni pro-palestina. E invece no, anche oggi, chi ha sempre difeso e giustificato l'ambiguità di oscuri soggetti nunzi di altrettanto oscuri propositi, continua imperterrito a rimanere in quell'infido limbo di doppiezza viscosa dentro il quale è ormai sprofondato. Bastava anche solo ammettere: "Sì, forse siamo stati un po' sprovveduti. Meno male che li hanno arrestati, perché non è affatto bello che chi pensa di donare soldi per salvare i bambini di Gaza finanzi invece i pickup con bazooka incorporato di un'organizzazione terroristica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I favoreggiatori con i loro "ma"

