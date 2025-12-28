I Dragons in festa. Un anno positivo.

Dirigenti, giocatori, tecnici, famiglie e sponsor si sono ritrovati alla palestra Toscanini per la tradizionale festa di Natale dei Dragons, appuntamento che ha segnato il ‘rompete le righe’ in vista delle festività di fine anno. Una serata partecipata, capace di riunire l’intera famiglia rossoblù in un clima di convivialità. La palestra si è trasformata per una sera in un accogliente spazio per l’apericena, con una nutrita presenza di genitori e bambini del settore giovanile e minibasket, che hanno colorato le tribune con entusiasmo. All’evento era presente anche lo sponsor Manuele Lo Conte, che con la sua Lo Conte Edile Costruzioni affianca il club sulla maglia della prima squadra di serie C insieme all’altro main sponsor Estra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

