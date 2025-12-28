I consiglieri di FdI | Gestione confusa e poco trasparente del taglio dell’argine tra Faenza e Castel Bolognese

I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno evidenziato una gestione poco chiara e trasparente relativa al taglio dell’argine tra Faenza e Castel Bolognese, nelle vicinanze dell’azienda Cavassi. La questione solleva preoccupazioni sulla corretta comunicazione e sulla trasparenza delle operazioni in atto, richiedendo un’attenzione maggiore da parte delle autorità competenti per garantire chiarezza e correttezza nelle procedure.

"In questi giorni abbiamo assistito a una gestione confusa e poco trasparente del taglio dell'argine tra Faenza e Castel Bolognese, nei pressi dell'azienda Cavassi. Un intervento presentato dal Sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza, come necessario per rimuovere un'opera "abusiva". Ma.

