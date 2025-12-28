I Cantori della Stella hanno annunciato la nascita di Gesù e c’è una novità

Il 27 dicembre a Trento, i Cantori della Stella hanno portato un messaggio di speranza annunciando la nascita di Gesù. Durante il pomeriggio, gruppi di persone di diverse età, vestite da angeli, pastori e magi, hanno visitato le abitazioni della città, condividendo un momento di tradizione e comunità. Questa iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire il valore dello spirito natalizio attraverso un gesto di condivisione e fede.

Nel pomeriggio di sabato 27 dicembre diversi gruppi di persone di varie età vestite da angeli, pastori e magi hanno rallegrato i cittadini di Trento andando di casa in casa ad annunciare la nascita di Gesù. Si tratta dei cosiddetti "Cantori della Stella", custodi di un'antica usanza natalizia.

In Duomo a Trento si rinnova il rito dei Cantori della Stella - Giovani da tutto il Trentino che suoneranno il campanello tra Natale e l'Epifania, come un tempo, ambasciatori di umanità e calore ... rainews.it

Rinnovato il mandato ai Cantori della Stella - Si è rinnovato nel pomeriggio di ieri, sabato 27 dicembre, nella cattedrale di Trento, il tradizionale mandato ai Cantori della Stella, custodi di un’antica usanza natalizia ancora viva nelle valli ti ... unsertirol24.com

E' stato rinnovato il mandato ai Cantori della Stella. La novità è il dialogo ecumenico con la comunità ortodossa. L'arcivescovo Lauro Tisi ha donato ai malati del Donbass, ospiti della Croce Rossa in Trentino, il presepe realizzato dai giovani falegnami di Teser - facebook.com facebook

DIOCESI TRENTO * CANTORI DELLA STELLA: «RINNOVATO IL MANDATO, L’ARCIVESCOVO LAURO DONA UN PRESEPE AI MALATI DEL DONBASS» x.com

