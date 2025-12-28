I Cantori della Stella hanno annunciato la nascita di Gesù e c’è una novità

Il 27 dicembre a Trento, i “Cantori della Stella” hanno portato una tradizionale novità: gruppi di persone di diverse età, vestiti da angeli, pastori e magi, hanno visitato le abitazioni per annunciare la nascita di Gesù. Un momento di condivisione che rinnova la tradizione natalizia, coinvolgendo la comunità in un gesto di festa e spiritualità. Un’occasione semplice ma significativa per mantenere vivo lo spirito natalizio nella città.

Nel pomeriggio di sabato 27 dicembre diversi gruppi di persone di varie età vestite da angeli, pastori e magi hanno rallegrato i cittadini di Trento andando di casa in casa ad annunciare la nascita di Gesù. Si tratta dei cosiddetti “Cantori della Stella”, custodi di un’antica usanza natalizia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

