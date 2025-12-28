Hojlund oro del Napoli | una doppietta stende la Cremonese
Il Napoli torna in campo dopo la vittoria in Supercoppa e, allo Zini, affronta la Cremonese in una sfida valida per il campionato. Con una doppietta di Hojlund, i partenopei conquistano i tre punti, consolidando la propria posizione in classifica. La partita dimostra la solidità della squadra e la continuità delle prestazioni, offrendo un ulteriore passo avanti nel percorso stagionale.
A sei giorni di distanza dal trionfo in Supercoppa, il Napoli si rituffa sul campionato, superando per 2-0 la rivelazione Cremonese allo Zini. L'uomo copertina dei partenopei è ancora una volta Hojlund, autore di una doppietta e, in generale, di una prova dominante. La squadra di Antonio Conte sfata così il tabù trasferta e torna al successo lontano dal Maradona. A Cremona la supremazia dei campani non è mai stata in dubbio. Passano, infatti, appena tredici minuti e il Napoli è subito in vantaggio. Spinazzola raccoglie una respinta della difesa avversaria e calcia verso la porta: una deviazione manda fuori tempo Audero e fa arrivare il pallone sui piedi di Hojlund che segna l'1-0 a porta vuota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
