Hojlund | Ogni stagione ha la sua storia all’Atalanta ero giovane ora gioco con top player

Rasmus Hojlund, dopo aver maturato esperienza all’Atalanta, ha sottolineato come ogni stagione rappresenti una nuova sfida. Ora, nel Napoli, si trova a confrontarsi con alcuni dei migliori calciatori del campionato. In un’intervista a Dazn, Hojlund e Matteo Politano hanno commentato la recente vittoria dei partenopei contro la Cremonese, evidenziando il percorso di crescita e le ambizioni della squadra.

Rasmus Hojlund e Matteo Politano hanno parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli 2-0 contro la Cremonese. Rasmus, avevi mai fatto doppietta di destro? «Sì. Sono contento per il risultato, tre punti importanti e vittoria fondamentale». Matteo, hai dato tutto. Sei un quinto ora, fate paura tu e Neres sulla stessa fascia. «Sono maturato tanto tatticamente. Sono contento di avere questa continuità col nuovo modulo, mi trovo bene con Neres, si muove bene». Rasmus, sei nel tuo prime della carriera? «Sì, ogni stagione ha la sua storia. All’Atalanta ero giovane, allo United ho giocato in Europa. Ora sto giocando con calciatori forti, Politano è un top player e a volte si svaluta, ma è di livello». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

