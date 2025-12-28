Hojlund | Ogni stagione ha la sua storia all’Atalanta ero giovane ora gioco con top player
Rasmus Hojlund, dopo aver maturato esperienza all’Atalanta, ha sottolineato come ogni stagione rappresenti una nuova sfida. Ora, nel Napoli, si trova a confrontarsi con alcuni dei migliori calciatori del campionato. In un’intervista a Dazn, Hojlund e Matteo Politano hanno commentato la recente vittoria dei partenopei contro la Cremonese, evidenziando il percorso di crescita e le ambizioni della squadra.
Rasmus Hojlund e Matteo Politano hanno parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli 2-0 contro la Cremonese. Rasmus, avevi mai fatto doppietta di destro? «Sì. Sono contento per il risultato, tre punti importanti e vittoria fondamentale». Matteo, hai dato tutto. Sei un quinto ora, fate paura tu e Neres sulla stessa fascia. «Sono maturato tanto tatticamente. Sono contento di avere questa continuità col nuovo modulo, mi trovo bene con Neres, si muove bene». Rasmus, sei nel tuo prime della carriera? «Sì, ogni stagione ha la sua storia. All’Atalanta ero giovane, allo United ho giocato in Europa. Ora sto giocando con calciatori forti, Politano è un top player e a volte si svaluta, ma è di livello». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il messaggio di Hojlund dopo la vittoria della Supercoppa col Napoli: è semplicemente spietato; Supercoppa: il Napoli se la spassa con la difesa del Bologna di Italiano, Careca e Maradona gliene avrebbero segnati otto Finisce solo 2-0, divario imbarazzante tra le due squadre come tra i due allenatori, De Laurentiis ci pensi bene. Hojlund e Neres si sono; Hojlund e Neres, c'è un dato pazzesco che incanta tutta Napoli; Mercato vincolato, il Napoli penalizzato da una norma decisa un mese fa pesa.
Hojlund ha già segnato due gol in più della sua ultima stagione al Manchester United - La statistica legata a Rasmus Hojlund, che ha segnato una doppietta nel primo tempo contro la Cremonese in campionato. ilnapolista.it
Hojlund: "Bellissimo segnare una doppietta. Politano è fortissimo" - Rasmus Hojlund assoluto protagonista nella gara contro la Cremonese, il giocatore danese ha siglato una doppietta contro la Cremonese in campionato. msn.com
IL PODIO di @napolimagazine - 1) NERES, doppietta da urlo, 2) LOBOTKA, su ogni pallone, 3) HOJLUND, insidioso in attacco #NapoliBologna (2-0) @apetrazzuolo #Supercoppa strameritata! x.com
Rasmus Hojlund è cresciuto tantissimo in questa prima parte di stagione con la maglia del Napoli. L'attaccante danese ha segnato ben 7 gol e ha fornito 3 assist ai compagni in 18 partite complessive: un dato importante che parla di un contributo ogni 136 min - facebook.com facebook
