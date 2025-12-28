Hojlund o Lukaku? La sentenza in diretta dopo Cremonese-Napoli

Dopo la vittoria del Napoli sulla Cremonese, si torna a discutere delle scelte in attacco tra Hojlund e Lukaku. La prestazione degli azzurri evidenzia un momento positivo, mentre le recenti difficoltà in campionato e in Champions hanno portato a riflettere sulle strategie offensive. In questo contesto, la sfida tra i due attaccanti rappresenta un elemento chiave per il futuro della squadra e per le decisioni del tecnico.

La vittoria del Napoli contro la Cremonese conferma l'ottimo momento di forma degli azzurri. Dopo settimane complicate, con le sconfitte di Bologna e Udine, e il cammino in Champions League terribilmente compromesso, la squadra di Antonio Conte sembra aver finalmente ritrovato equilibrio e serenità, grazie anche alla vittoria della Supercoppa Italiana. Una sensazione condivisa anche dal giornalista Sandro Sabatini, che analizzando il successo odierno, si è voluto soffermare soprattutto sul percorso intrapreso dai Campioni d'Italia in carica dopo un avvenimento in particolare. Sabatini lancia una frecciatina a Conte: "Appena hanno tolto la Champions, questo Napoli si è liberato".

