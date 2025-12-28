Hockey ghiaccio Eric Bouchard | L’Italia femminile è un team in missione ha qualcosa di speciale

La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha concluso un raduno di quattro settimane in Canada, dopo aver ottenuto quattro vittorie nelle amichevoli di agosto e novembre contro Slovacchia, Norvegia e Austria. Eric Bouchard, allenatore della squadra, sottolinea la determinazione e l’unicità di questo gruppo, che si sta preparando per le sfide internazionali con impegno e professionalità.

La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha completato recentemente un raduno di quattro settimane in Canada dopo le quattro vittorie ottenute nelle amichevoli di agosto e novembre contro Slovacchia (due volte), Norvegia e Austria. Le azzurre si ritroveranno a gennaio, sempre a Montreal, per altre due settimane di preparazione in attesa di fare rientro in Italia per finalizzare l’avvicinamento verso il grande appuntamento dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 (debutto con la Francia il 5 febbraio). “ Quando a Bolzano per la prima volta ho incontrato il gruppo lo scorso novembre ho subito cercato di stabilire degli standard, portare chiarezza e una visione per iniziare a costruire un DNA forte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Eric Bouchard: “L’Italia femminile è un team in missione, ha qualcosa di speciale” Leggi anche: Hockey ghiaccio, Eric Bouchard: “Con l’Italia femminile voglio creare una struttura solida. Guardiamo a Milano Cortina 2026” Leggi anche: Hockey ghiaccio, nuovo capo allenatore per l’Italia femminile verso le Olimpiadi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Eric Bouchard, head coach della Nazionale italiana femminile: “Questa squadra è una famiglia. Puntiamo a scioccare il mondo dell’hockey”; La Fiera dopo i Giochi? Da casa del ghiaccio a Live Dome per 45mila spettatori; Nazionale italiana femminile: in Canada disputate tre amichevoli. Intervista con Eric Bouchard, head coach della Nazionale italiana femminile - Dopo le convincenti amichevoli di agosto e novembre, con i successi su Slovacchia (due volte), Norvegia e Austria, la Nazionale ... hockeytime.net

Marta Mazzocchi vola in Canada con la Nazionale: "Lavoreremo per fare squadra" - L'aostana Marta Mazzocchi è tra le 24 convocate in Nazionale hockey ghiaccio che inizia oggi il lungo raduno di quattro settimane in Canada, a Montréal. rainews.it

Hockey ghiaccio: Italia promossa nella Serie A mondiale - Verso l’Olimpiade di Milano Cortina sulle ali dell’entusiasmo: l’Italia dell’hockey ghiaccio, dopo quattro anni, tornerà nella Serie A iridata, la Top Division, là dove hanno cittadinanza le migliori ... gazzetta.it

SV Kaltern rothoblaas. . Hier die Highlights des IHL-Heimspiels gegen Fassa Falcons am 23.12.2025 Italia.Hockey FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio AIHG - Associazione Italiana Hockey Ghiaccio - facebook.com facebook

Hockey, alla Sparkasse Arena, il Bolzano ha ceduto sul ghiaccio contro il Vienna Capitals x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.