‘Ho mal di testa’ | Francesco Pozzoli muore nel sonno a 27 anni durante una vacanza a Barcellona

Francesco Pozzoli, 27 anni, è deceduto nel sonno durante una vacanza a Barcellona, in seguito a un malore improvviso. La sua morte, avvenuta nella stanza d’hotel vicino alla Sagrada Familia, ha suscitato tristezza e sorpresa tra amici e familiari. Un evento che ricorda quanto sia importante prestare attenzione a segnali di malessere anche in assenza di sintomi evidenti.

Una vita interrotta nel sonno. Un malore improvviso ha stroncato Francesco Pozzoli, 27 anni, mentre riposava nella sua stanza d’hotel a Barcellona, a pochi passi dalla Sagrada Familia. Secondo le ricostruzioni, Francesco aveva partecipato a una serata con amici e colleghi della sua agenzia immobiliare a Quarto d’Altino. Tornato in albergo, lamentando un forte mal di testa, aveva deciso di ritirarsi in camera: poche ore dopo, un’emorragia cerebrale lo ha ucciso nel sonno. La morte cerebrale è stata constatata nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, senza alcun sintomo premonitore. La famiglia e l’ultimo atto di generosità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

