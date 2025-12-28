Ho mal di testa e va a dormire | 27enne di Treviso muore in vacanza con gli amici a Barcellona

Durante una vacanza a Barcellona, un improvviso malore ha tragicamente colpito Francesco Pozzoli, 27 anni di Treviso. La sua morte ha scosso amici e familiari, evidenziando l’importanza di prestare attenzione a segnali di malessere anche durante momenti di svago. La notizia sottolinea come eventi inaspettati possano verificarsi in ogni momento, richiedendo sempre attenzione alla propria salute.

Un malore improvviso ha causato la tragica morte di Francesco Pozzoli, un ragazzo di 27 anni di Treviso, durante una vacanza a Barcellona. La sera del 15 dicembre, mentre trascorreva il weekend con amici e colleghi dell’agenzia per cui lavorava, il giovane aveva detto: «Non mi sento bene, vado a letto». Quando gli amici sono saliti a controllare se stesse bene, si sono accorti della gravità della situazione. Nella notte, infatti, un’emorragia cerebrale lo ha stroncato. All’arrivo dei medici, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Il caso è avvenuto nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo ora. 🔗 Leggi su Open.online

