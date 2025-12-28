Hellas Verona un solo tiro in porta a San Siro Il Milan si impone 3-0

Nella diciassettesima giornata di Serie A, l'Hellas Verona ha affrontato il Milan a San Siro, con un solo tiro in porta. La partita si è conclusa con una sconfitta per 3-0, evidenziando le difficoltà della squadra in questa trasferta. Un risultato che riflette le sfide affrontate nel campionato e offre spunti di analisi per le prossime gare.

La diciassettesima giornata della Serie A non ha portato punti ma un brutto risultato per l’Hellas Verona, uscito sconfitto per 3-0 dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Contro il Milan, l'inizio di gara dei gialloblù è stato attento. L'attacco dei rossoneri è però apparso in stato di grazia e. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Hellas Verona, un solo tiro in porta a San Siro. Il Milan si impone 3-0 Leggi anche: Milan, niente fuga in vetta: il Pisa impone il 2-2 a San Siro Leggi anche: Milan-Verona, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. IL PAGELLONE DI MILAN-VERONA | Nelsson uccide il Verona. Giovane dove sei? Ok Montipò e Bernede; Pisa - Juventus Serie A Enilive; CALCIO SERIE A – 17° GIORNATA: IL PARMA VINCE 1-0 LO SCONTRO SALVEZZA CONTRO LA FIORENTINA. IL COMO RIPARTE DA LECCE (3-0), MENTRE IL TORINO SI ARRENDE IN CASA AL CAGLIARI (1-2). IN PIENO RECUPERO L’UDINESE PARE; PRIMAVERA 1 - Roma-Hellas Verona 0-0 - De Marzi attento su Vermesan. Hellas Verona, un solo tiro in porta a San Siro. Il Milan si impone 3-0 - Sconfitta netta per i gialloblù contro i rossoneri nella diciassettesima giornata di Serie A. veronasera.it

Milan-Hellas Verona 3-0, le pagelle: Modric regale (7), Nkunku si sblocca (7). Tomori una certezza (6,5) - Al 46' del primo tempo la sblocca Pulisic, poi tra il 48' ... msn.com

Il Milan travolge il Verona, doppietta di Nkunku - Il Milan dimentica la Supercoppa e torna al successo sotto gli occhi del nuovo acquisto Niclas Fullkrug. msn.com

PULISIC E NKUNKU REGALANO TRE PUNTI AL MILAN Vittoria netta dei rossoneri in casa contro l’Hellas Verona: a segno Pulisic a fine primo tempo e poi i primi due gol in Serie A di Nkunku a inizio ripresa chiudono il match #Calcio #SerieA #MilanHell x.com

Milan-Hellas Verona 2-0: Nkunku raddoppia su rigore - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.