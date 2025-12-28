L’Orchestra Italiana del Cinema presenta il concerto dal vivo di

Sono bastati gli accordi dell'iconica Hedwig's theme, sospesi e delicati come un battito d'ali, a far calare la magia di Harry Potter in sala. E mentre sul grande schermo di 12 metri sul fondale il film iniziava, con l'inquadratura su Rufus Scrimgeour, ministro della magia, la vera protagonista. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Harry Potter e i Doni della morte, il film e la colonna sonora dal vivo: l'Orchestra italiana del cinema incanta Milano

