No, la duchessa di Sussex non torna alla recitazione, ma ha deciso di produrre con il marito The Wedding Date, adattamento dell'omonimo bestseller di Jasmine Guillory. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry e Meghan, il nuovo progetto è un film d'amore per Netflix

