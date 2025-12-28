Harry e Meghan il nuovo progetto è un film d' amore per Netflix
No, la duchessa di Sussex non torna alla recitazione, ma ha deciso di produrre con il marito The Wedding Date, adattamento dell'omonimo bestseller di Jasmine Guillory. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: L’ultimo ruolo di Meghan e Harry? Produttori di commedie romantiche per Netflix
Leggi anche: Il Natale difficile dei duchi del Sussex: Meghan fa flop col suo show su Netflix, Harry aspetta la scorta (entro il 2026)
Tutto quello che sappiamo su Cookie Queens il documentario prodotto da Meghan Markle e dal principe Harry; Harry e Meghan augurano buon Natale con una foto privata con i figli Archie e Lilibet (completamente diversa dalla cartolina di Kate Middleton e William); Archewell cambia nome, ma non i problemi: perché Harry e Meghan sono a un bivio; Harry e Meghan, gli auguri di Natale in un video con Archie e Lilibet.
Harry e Meghan, il nuovo progetto è un film d'amore per Netflix - Harry e Meghan raccontano una storia romantica, anzi romanticissima, anche se stavolta non è la loro. vanityfair.it
Meghan Markle torna sulla cresta dell’onda: il nuovo progetto Netflix che coinvolge anche Harry - Harry e Meghan tornano sulla cresta dell'onda con un nuovo progetto per Netflix, un lavoro ambizioso e importante. chedonna.it
Re Carlo trema, Meghan Markle e Harry annunciano un nuovo matrimonio in tv - Harry e Meghan Markle mettono a rischio il Natale di Re Carlo, annunciando un nuovo progetto su Netflix che prevede anche un matrimonio. dilei.it
Prince Harry and Duchess Meghan are producing a romantic comedy for Netflix
Harry e Meghan hanno pubblicato una foto/cartolina social per augurare a tutti un buon Natale. E il gesto - come si legge nei commenti sotto lo scatto- evoca subito alla mente quello di Kate e William. Lo stile è decisamente informale ma dall’allure intima. Una - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.