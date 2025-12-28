Harry e Meghan il nuovo progetto è un film d' amore per Netflix

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

No, la duchessa di Sussex non torna alla recitazione, ma ha deciso di produrre con il marito The Wedding Date, adattamento dell'omonimo bestseller di Jasmine Guillory. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

harry e meghan il nuovo progetto 232 un film d amore per netflix

© Vanityfair.it - Harry e Meghan, il nuovo progetto è un film d'amore per Netflix

Leggi anche: L’ultimo ruolo di Meghan e Harry? Produttori di commedie romantiche per Netflix

Leggi anche: Il Natale difficile dei duchi del Sussex: Meghan fa flop col suo show su Netflix, Harry aspetta la scorta (entro il 2026)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tutto quello che sappiamo su Cookie Queens il documentario prodotto da Meghan Markle e dal principe Harry; Harry e Meghan augurano buon Natale con una foto privata con i figli Archie e Lilibet (completamente diversa dalla cartolina di Kate Middleton e William); Archewell cambia nome, ma non i problemi: perché Harry e Meghan sono a un bivio; Harry e Meghan, gli auguri di Natale in un video con Archie e Lilibet.

harry meghan nuovo progettoHarry e Meghan, il nuovo progetto è un film d'amore per Netflix - Harry e Meghan raccontano una storia romantica, anzi romanticissima, anche se stavolta non è la loro. vanityfair.it

harry meghan nuovo progettoMeghan Markle torna sulla cresta dell’onda: il nuovo progetto Netflix che coinvolge anche Harry - Harry e Meghan tornano sulla cresta dell'onda con un nuovo progetto per Netflix, un lavoro ambizioso e importante. chedonna.it

Re Carlo trema, Meghan Markle e Harry annunciano un nuovo matrimonio in tv - Harry e Meghan Markle mettono a rischio il Natale di Re Carlo, annunciando un nuovo progetto su Netflix che prevede anche un matrimonio. dilei.it

Prince Harry and Duchess Meghan are producing a romantic comedy for Netflix

Video Prince Harry and Duchess Meghan are producing a romantic comedy for Netflix

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.