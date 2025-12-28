"Perché Elly Schlein sta muta sull'arresto di Hannoun e della rete di finanziatori di Hamas in Italia?". A porre la domanda è Francesco Storace, giornalista ed ex governatore della Regione Lazio. "C'è troppa sinistra - evidenzia sulla propria pagina Facebook - compromessa negli affari dei terroristi nel nostro Paese?". Arriva, dunque, il paragone con la storia precedente. "Enrico Berlinguer - spiega l'editorialista - prendeva le distanze dalle Brigate rosse. Ce lo hanno raccontato per anni. Il terrore antiebraico è invece intoccabile?". . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hannoun, Storace affonda Schlein: quel silenzio che tradisce Berlinguer

Leggi anche: Psico-dramma Pd, affonda nei sondaggi: ecco i numeri che inchiodano Schlein

Leggi anche: Elly Schlein, la stoccata di Francesco Storace: "Il triangolo no"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Hannoun, Storace affonda Schlein: quel silenzio che tradisce Berlinguer - "Perché Elly Schlein sta muta sull’arresto di Hannoun e della rete di finanziatori di Hamas in Italia? iltempo.it