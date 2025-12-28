Hannoun Storace affonda Schlein | quel silenzio che tradisce Berlinguer
"Perché Elly Schlein sta muta sull'arresto di Hannoun e della rete di finanziatori di Hamas in Italia?". A porre la domanda è Francesco Storace, giornalista ed ex governatore della Regione Lazio. "C'è troppa sinistra - evidenzia sulla propria pagina Facebook - compromessa negli affari dei terroristi nel nostro Paese?". Arriva, dunque, il paragone con la storia precedente. "Enrico Berlinguer - spiega l'editorialista - prendeva le distanze dalle Brigate rosse. Ce lo hanno raccontato per anni. Il terrore antiebraico è invece intoccabile?". . 🔗 Leggi su Iltempo.it
