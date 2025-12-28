Hannoun l' inchiesta del Tempo sulla sua rete in Italia | tra appoggi politici e allarmi inascoltati
Un'inchiesta che Il Tempo porta avanti da agosto, in un silenzio che all'inizio era generale. Mohammad Hannoun e la sua rete islamica in Italia non veniva considerata degna di attenzione. Nonostante fosse organico a larga parte della sinistra (le sue frequentazioni con esponenti di Pd e M5S erano ormai una consuetudine) e nonostante il Dipartimento di Stato americano lo avesse indicato come finanziatore di Hamas in Europa e nello specifico in Italia. Poi, col passare dei giorni, e delle settimane, gli scoop e le copertine del nostro giornale hanno iniziato a fare breccia nel racconto mediatico quotidiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
