Hannoun indagata Angela Lano | altro terremoto a sinistra

Angela Lano, giornalista e orientalista torinese di 62 anni, è tra gli indagati nell'ambito di un’inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti ad Hamas. Direttrice dell’agenzia di stampa Infopal e autrice di numerosi libri sul mondo arabo e islamico, Lano si trova coinvolta in un procedimento che ha portato a nove misure cautelari e a un’indagine su sette milioni di euro di fondi.

