Hannoun Francesco Storace spiana Elly Schlein | Perché resta muta? Ai tempi delle Br

Dopo l'arresto di Mohammed Hannoun, legato a una rete di finanziamenti a Hamas, cresce il silenzio di alcuni esponenti politici italiani, tra cui Elly Schlein. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e la posizione delle istituzioni di fronte a questioni di sicurezza e terrorismo internazionale, richiedendo un'attenzione seria e senza enfasi per comprendere le implicazioni di questo nuovo sviluppo.

Un silenzio imbarazzante. Anzi, ogni minuto sempre più imbarazzante. Il silenzio è quello di molti dopo l'arresto di Mohammed Hannoun, le manette sono scattate nell'ambito dell'inchiesta che ha scoperchiato una rete di finanziamenti ad Hamas che partivano dall'Italia. E tra quei tanti che tacciono, c'è anche Elly Schlein, segretaria del Pd, esponente di spicco di un universo progressista che Hannoun lo ha a lungo coccolato e difeso. Un silenzio, quello della leader dem, inaccettabile. Dunque Francesco Storace passa all'attacco: "Perché Elly Schlein sta muta sull’arresto di Hannoun e della rete di finanziatori di Hamas in Italia?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

