Hannoun da 40 anni in Italia per la propaganda di Hamas

28 dic 2025

Hannoun, presente in Italia da oltre 40 anni, è noto per il suo attivismo a sostegno della causa palestinese. Considerato da alcuni come un benefattore e divulgatore di verità, il suo ruolo viene interpretato diversamente a seconda delle prospettive. Mentre i sostenitori lo vedono come un promotore della giustizia, altri lo associano a posizioni politiche controverse. La sua attività rimane al centro di discussioni e interpretazioni diverse nel panorama italiano.

Un benefattore, uno che svela al mondo le verità che il complotto sionista vuole tenere nascoste, secondo i palestinesi in Italia, i flotilleros e i suoi amici nei partiti di sinistra. Un amico e finanziatore dei tagliagole di Hamas, addirittura uno di loro, secondo le autorità di sicurezza statunitensi e israeliane, e adesso anche italiane. Mohammad Mahmoud Ahmad Han noun, nato in Giordania il 15 giugno del 1962 e tuttora cittadino giordano, residente a Genova da quarant’anni, teoricamente architetto, il confine tra la carità ai bambini palestinesi e la complicità coni terroristi l’ha varcato da tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

