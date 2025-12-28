Hannoun da 40 anni in Italia per la propaganda di Hamas

Hannoun, presente in Italia da oltre 40 anni, è noto per il suo attivismo a sostegno della causa palestinese. Considerato da alcuni come un benefattore e divulgatore di verità, il suo ruolo viene interpretato diversamente a seconda delle prospettive. Mentre i sostenitori lo vedono come un promotore della giustizia, altri lo associano a posizioni politiche controverse. La sua attività rimane al centro di discussioni e interpretazioni diverse nel panorama italiano.

Un benefattore, uno che svela al mondo le verità che il complotto sionista vuole tenere nascoste, secondo i palestinesi in Italia, i flotilleros e i suoi amici nei partiti di sinistra. Un amico e finanziatore dei tagliagole di Hamas, addirittura uno di loro, secondo le autorità di sicurezza statunitensi e israeliane, e adesso anche italiane. Mohammad Mahmoud Ahmad Han noun, nato in Giordania il 15 giugno del 1962 e tuttora cittadino giordano, residente a Genova da quarant’anni, teoricamente architetto, il confine tra la carità ai bambini palestinesi e la complicità coni terroristi l’ha varcato da tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Hannoun, da 40 anni in Italia per la propaganda di Hamas Leggi anche: La vita sul filo del rasoio di Mohammad Hannoun, l'architetto attivista da 40 anni a Genova Leggi anche: Terrorismo, i finanziatori di Hamas: da Genova 7 milioni di euro da associazioni benifiche. Arrestato anche Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La rete di Mohammad Hannoun; Architetto in Italia da 40 anni: chi è Hannoun, il leader dei palestinesi arrestato; ARRESTATO IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DEI PALESTINESI IN ITALIA, MOHAMMAD HANNOUN.; Chi è Hannoun, leader proPal arrestato è nella black list Usa. Architetto in Italia da 40 anni: chi è Hannoun, il leader dei palestinesi arrestato. Diceva: “Io di Hamas? Bufala” - In Italia da 40 anni, il presidente dell’Associazione palestinesi è stato arrestato con l’accusa di essere un "componente di vertice di Hamas"e di aver finanziato con sette milioni di euro l'organizza ... ilfattoquotidiano.it

Hamas in Italia: fondi, reti e coperture dietro l’arresto di Mohammed Hannoun - Le carte dell’inchiesta di Genova mostrano che l’arresto di Mohammed Hannoun è solo la punta dell’iceberg: dietro la raccolta fondi per Hamas emerge una rete strutturata di relazioni, contatti e legit ... panorama.it

Mohammed Hannoun, chi è il presidente dei palestinesi in Italia. Il giuramento per Hamas con la figlia e le accuse respinte: «Una bufala» - Ufficialmente un architetto e il volto della beneficenza palestinese in Italia, per i magistrati della DDA di Genova è invece il "colonnello" del finanziamento al ... leggo.it

TERRORISTA È CHI IL TERRORISTA FA Ad Hannoun ed altri 8 indagati si contesta il reato di cui all’art. 270 bis c.p. che punisce con la reclusione da 7 a 15 anni chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni terroristiche. Da que - facebook.com facebook

Per anni la sinistra ha legittimato Mohammad Hannoun, arrestato per aver finanziato i terroristi di Hamas. La Boldrini e Fratoianni lo hanno incontrato, la Ascari del M5S ha organizzato una conferenza stampa alla Camera, almeno ora chiederanno scusa x.com

