Hannoun allontanato due volte da Milano | In piazza ha istigato a delinquere Sgradito anche a Sesto e a Cinisello
di Marianna Vazzana MILANO Allontanato da Milano con due fogli di via a distanza di un anno per le frasi pronunciate durante cortei ProPal, considerate "di istigazione alla violenza" e che "avrebbero potuto generare reazioni di massa incontrollabili", in un caso, e ancora terreno fertile per il reato di "istigazione a delinquere" nell’altro. Non è un nome nuovo in città, quello del presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, sessantatreenne di origine giordana residente a Genova, ora tra i nove arrestati dalla polizia e dalla Guardia di Finanza del capoluogo ligure dopo l’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, accusati di aver finanziato l’organizzazione terroristica Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
