di Marianna Vazzana MILANO Allontanato da Milano con due fogli di via a distanza di un anno per le frasi pronunciate durante cortei ProPal, considerate "di istigazione alla violenza" e che "avrebbero potuto generare reazioni di massa incontrollabili", in un caso, e ancora terreno fertile per il reato di "istigazione a delinquere" nell’altro. Non è un nome nuovo in città, quello del presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, sessantatreenne di origine giordana residente a Genova, ora tra i nove arrestati dalla polizia e dalla Guardia di Finanza del capoluogo ligure dopo l’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, accusati di aver finanziato l’organizzazione terroristica Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hannoun, allontanato due volte da Milano: "In piazza ha istigato a delinquere". Sgradito anche a Sesto e a Cinisello

Leggi anche: Mohammad Hannoun, arrestato per terrorismo: allontanato da Milano, sgradito a Sesto e Cinisello. Quando diceva “simpatizzo con Hamas”

Leggi anche: Sesto e Cinisello chiedono l'allontanamento di Mohammad Hannoun: "Affermazioni inaccettabili"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Hannoun, allontanato due volte da Milano: In piazza ha istigato a delinquere. Sgradito anche a Sesto e a Cinisello; Ma a Milano un presidio flop: solo 50 persone e insulti alla premier.

Hannoun, allontanato due volte da Milano: "In piazza ha istigato a delinquere". Sgradito anche a Sesto e a Cinisello - Nel 2024 fu applaudito al corteo ProPal per il suo discorso post aggressione dei tifosi israeliani in Olanda. msn.com