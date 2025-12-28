Hamilton distrutto la sentenza del rivale è durissima | anche la Ferrari sotto attacco
Il Mondiale di Formula Uno si è concluso, ma le tensioni nel paddock continuano a far parlare di sé. Dopo le recenti decisioni, sia la Ferrari che Lewis Hamilton si trovano sotto scrutinio e critiche, alimentando un clima di incertezza e confronto tra i principali protagonisti. La situazione evidenzia come, anche al termine della stagione, le controversie e le tensioni rimangano centrali nel mondo della Formula Uno.
Il Mondiale di Formula Uno è finito ma intanto la Ferrari e Lewis Hamilton restano ancora davvero sotto attacco. L’ultima stagione è stata davvero difficile sia per la Ferrari che per il pluricampione Lewis Hamilton. Tanti tifosi credevano in questa accoppiata e nessuno poteva immaginare che quest’annata poteva diventare la peggiore della storia del pilota . 🔗 Leggi su Sportface.it
