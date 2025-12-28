Hamilton distrutto la sentenza del rivale è durissima | anche la Ferrari sotto attacco

Il Mondiale di Formula Uno si è concluso, ma le tensioni nel paddock continuano a far parlare di sé. Dopo le recenti decisioni, sia la Ferrari che Lewis Hamilton si trovano sotto scrutinio e critiche, alimentando un clima di incertezza e confronto tra i principali protagonisti. La situazione evidenzia come, anche al termine della stagione, le controversie e le tensioni rimangano centrali nel mondo della Formula Uno.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.