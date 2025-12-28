Hamas l' inchiesta si allarga | scattano altre 17 perquisizioni

L'inchiesta su Hamas si amplia con l'esecuzione di 17 nuove perquisizioni a Genova. Le operazioni sono condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma, con il supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. L'indagine si focalizza su aspetti legati alla sicurezza e alle attività terroristiche, evidenziando l'attenzione delle autorità italiane su questa questione.

L'indagine su Hamas si allarga e colpisce ancora e sono state effettuate 17 nuove perquisizioni sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. Nel dettaglio, le perquisizioni personali e locali (incluse le tre sedi dell'Abspp a Genova, Milano e Roma), hanno interessato anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena). E hanno portato al sequestro di una somma in contanti di oltre 1 milione, presenti non solo nelle sedi di Abspp, ma anche nelle case delle persone perquisite, fino al caso più eclatante: circa 560. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hamas, l'inchiesta si allarga: scattano altre 17 perquisizioni Leggi anche: NBA: l’inchiesta scommesse si sviluppa e allarga Leggi anche: Concessioni edilizie, a Bologna l’inchiesta si allarga. ‘Spuntano’ altri 5 eco mostri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Terrorismo e soldi ad Hamas, scattano le manette per Hannoun. "Al vertice della cellula italiana" - I bonifici bancari tramite associazioni con sede all'estero finivano a Gaza, nei Territori Palestinesi o in Israele ... msn.com

Fermati i finanziatori di Hamas: anche la stampa israeliana plaude all'inchiesta italiana - Haaretz, The Jerusalem Post e The Time of Israel mettono in evidenza sui propri siti l'arresto di Hannoun, accusato di essere il membro del comparto estero di Hamas e al vertice della cellula italiana ... msn.com

“Le ong a Gaza erano parte del sistema di Hamas”. L'inchiesta che rivela la collusione - Dal 7 ottobre è emerso un paradosso così profondo e scomodo che gran parte dell’opinione pubblica occidentale ha preferito fingere che non esistesse: a Gaza, le organizzazioni non governative che si ... ilfoglio.it

Torino, imam Shahin citato nell'inchiesta su fondi a Hamas - facebook.com facebook

«Dall’Italia fondi ad Hamas». L’inchiesta che piace a destra x.com

