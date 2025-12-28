Hamas in Italia | fondi reti e coperture dietro l’arresto di Mohammed Hannoun
L’arresto di Mohammed Hannoun ha attirato l’attenzione pubblica, ma rappresenta solo una parte di un quadro più ampio. Le indagini rivelano una rete di finanziamenti e coperture che coinvolgono anche attività in Italia. Questo articolo analizza i dettagli dell’operazione, contestualizzando i legami e le dinamiche che si celano dietro questa vicenda, senza enfatizzare aspetti sensazionalistici, per offrire una visione chiara e obiettiva della situazione.
In queste ore l’attenzione pubblica sembra concentrarsi quasi esclusivamente sull’ arresto di Mohammed Hannoun, come se l’operazione giudiziaria potesse chiudere definitivamente una vicenda complessa. È l’ennesima onda emotiva, utile a semplificare il racconto: un nome, un provvedimento, il caso archiviato. Ma fermarsi qui significa non guardare il sistema che per anni ha consentito a una figura centrale dell’ecosistema di Hamas in Italia di muoversi, raccogliere fondi, costruire consenso e relazioni politiche. Le carte dell’inchiesta genovese raccontano infatti molto di più. « La maggior parte dei soldi vanno. 🔗 Leggi su Panorama.it
