Hamas famiglia Hannoun tra 25 indagati

La Procura di Genova ha avviato un’indagine che coinvolge 25 persone, tra cui il presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, Hannoun. L’indagine riguarda presunti finanziamenti a Hamas tramite fondi raccolti in Italia. Tra gli indagati, due sono attualmente latitanti in Turchia e Gaza. L’inchiesta si inserisce in un quadro di controlli e verifiche sulle attività di raccolta fondi e supporto alle organizzazioni palestinesi.

Hamas in Italia: fondi, reti e coperture dietro l’arresto di Mohammed Hannoun - Le carte dell’inchiesta di Genova mostrano che l’arresto di Mohammed Hannoun è solo la punta dell’iceberg: dietro la raccolta fondi per Hamas emerge una rete strutturata di relazioni, contatti e legit ... panorama.it

Pc nascosti nei muri, i contanti in garage e i latitanti: 25 indagati e un milione sequestrato per i fondi ad Hamas. La difesa di Hannoun: «Accuse costruite su fonti israeliane» - Gli interrogatori di garanzia davanti alla gip non sono ancora fissati, ma probabilmente si svolgeranno in videocollegamento, fatta eccezione per il presidente dell'Associazione dei palestinesi in Ita ... open.online

