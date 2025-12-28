Hamas famiglia Hannoun tra 25 indagati
La Procura di Genova ha avviato un’indagine che coinvolge 25 persone, tra cui il presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, Hannoun. L’indagine riguarda presunti finanziamenti a Hamas tramite fondi raccolti in Italia. Tra gli indagati, due sono attualmente latitanti in Turchia e Gaza. L’inchiesta si inserisce in un quadro di controlli e verifiche sulle attività di raccolta fondi e supporto alle organizzazioni palestinesi.
16.15 Sono 25 gli indagati nell'inchiesta della Dda di Genova che ha portato agli arresti del presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, Hannoun, e di altre 8 persone accusate di finanziare Hamas con soldi raccolti in Italia:2 sono latitanti in Turchia e Gaza. Indagati anche i familiari di Hannoun. Moglie e due figli sarebbero stati consapevoli della destinazione reale dei fondi raccolti e i figli avrebbero tenuto contatti o trasportato il denaro. Interrogatori di garanzia probabilmente a partire da martedì. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Pc nascosti nei muri, i contanti in garage e i latitanti: 25 indagati e un milione sequestrato per i fondi ad Hamas. La difesa di Hannoun: «Accuse costruite su fonti israeliane»
Leggi anche: Hannoun arrestato: finanziava Hamas. L'operazione dopo le inchieste de Il Tempo: 9 indagati e sequestri per 8 milioni
Arrestate 9 persone accusate di avere finanziato Hamas, la premier Giorgia Meloni esprime apprezzamento per l’operazione; Terrorismo: operazione Polizia e gdf: 9 persone arrestate con l'accusa di aver finanziato Hamas per 7 milioni attraverso associazioni..
Fondi ad Hamas: 25 gli indagati, anche i familiari di Hannoun - Sono al momento 25 gli indagati nell'inchiesta della Dda di Genova che ha portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti ... msn.com
Hamas in Italia: fondi, reti e coperture dietro l’arresto di Mohammed Hannoun - Le carte dell’inchiesta di Genova mostrano che l’arresto di Mohammed Hannoun è solo la punta dell’iceberg: dietro la raccolta fondi per Hamas emerge una rete strutturata di relazioni, contatti e legit ... panorama.it
Pc nascosti nei muri, i contanti in garage e i latitanti: 25 indagati e un milione sequestrato per i fondi ad Hamas. La difesa di Hannoun: «Accuse costruite su fonti israeliane» - Gli interrogatori di garanzia davanti alla gip non sono ancora fissati, ma probabilmente si svolgeranno in videocollegamento, fatta eccezione per il presidente dell'Associazione dei palestinesi in Ita ... open.online
