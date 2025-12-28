Recentemente, Millie Bobby Brown è stata al centro di discussioni online riguardo al suo aspetto fisico. In particolare, alcuni utenti ipotizzano che abbia fatto ricorso a filler alle labbra, basandosi su una scena di Stranger Things 5. La vicenda ha generato meme e commenti critici sui social, riaccendendo il dibattito sulla percezione della bellezza e sulla pressione mediatica.

Millie Bobby Brown è stata nuovamente criticata sui social per via del suo aspetto fisico. Nello specifico, molti utenti la accusano di essersi sottoposta a iniezioni di filler alle labbra, condividendo a dimostrazione di questa ipotesi, una foto tratta dall’episodio 7 di Stranger Things 5. Da qui valanghe di meme, o critiche velenose. mogging challenge but ur up against millie bobby brown with her new lip filler pic.twitter.comb0J7wTCPs4 — ella. •? (@lukesdaylightt) December 27, 2025 Ecco altri post da twitter (grazie a Bored Panda ) Credevo foste un po’ esagerati sul filler di Millie, ma, cavolo! Quel labbrone mi distrae ogni volta che lo vedo, manco riesce a sorridere, e poi, che dialoghi brutti Fra filler e botox non so cosa mi distragga di più, spero non sia un’impressione solo mia Nel corso degli anni l’attrice ha cambiato più volte look e per questo motivo è stata molto chiacchierata, sin da ragazzina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ha fatto il filler?” Millie Bobby Brown, una scena di Stranger Things 5 scatena meme e critiche

Leggi anche: Millie Bobby Brown ha denunciato per molestie e bullismo il collega di “Stranger Things” David Harbour: “L’ha fatto prima di girare l’ultima stagione”

Leggi anche: Stranger Things, Millie Bobby Brown «ha denunciato per molestie e bullismo il collega David Harbour»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

C'è chi parla di filler alle labbra, chi ipotizza una rinoplastica, chi si sofferma sugli zigomi rimpolpati. Ma la verità, probabilmente, è molto più semplice facebook