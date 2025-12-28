Guinea è il giorno delle presidenziali | il generale Doumbouya va a votare da favorito

Oggi in Guinea si svolgono le elezioni presidenziali, le prime dopo il colpo di Stato del 2021. Il generale Doumbouya, considerato il favorito, si presenta come candidato principale. Le consultazioni rappresentano un momento importante per il Paese, che cerca di consolidare il processo democratico e stabilizzare la propria situazione politica. Le elezioni saranno monitorate attentamente sia a livello nazionale che internazionale.

Guinea al voto oggi per eleggere il nuovo presidente del Paese, nelle prime elezioni dopo il colpo di Stato del 2021. Le elezioni di oggi vedono un’opposizione indebolita e frammentata, con un totale di nove candidati. Gli analisti prevedono così la vittoria del leader della giunta, il generale Mamadi Doumbouya. Il principale sfidante di Doumbouya è il poco conosciuto Yero Baldé del partito Fronte Democratico della Guinea, che è stato ministro dell’istruzione sotto il presidente destituito Alpha Condé. Più della metà dei 15 milioni di abitanti della Guinea vive in condizioni di povertà e insicurezza alimentare senza precedenti, nonostante le ricche risorse minerarie del Paese, che è il più grande esportatore mondiale di bauxite, utilizzata per la produzione di alluminio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guinea, è il giorno delle presidenziali: il generale Doumbouya va a votare da favorito Leggi anche: Il generale Horta N’Tam è il nuovo leader della Guinea Bissau dopo il colpo di stato Leggi anche: Nasry Asfura, sostenuto da Trump, è il vincitore delle elezioni presidenziali in Honduras Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Guinea sospende il canale televisivo Africa 24 - L’autorità di regolamentazione dei media della Guinea ha annunciato la sospensione del canale di notizie Africa 24 per “esercizio illegale della professione”, a pochi giorni dalle elezioni presidenzia ... internazionale.it

Colpo di stato in Guinea Bissau, i militari annunciano la presa di potere: sospese le elezioni presidenziali - Una compagnia di ufficiali della Guinea Bissau ha annunciato di aver preso «il totale controllo del Paese fino a nuovo avviso». corriere.it

Guinea-Bissau26 – Coltiviamo futuro. La Guinea-Bissau è una terra ricca di culture, tradizioni e meraviglie naturali. Ma è anche uno dei Paesi più poveri al mondo, dove la popolazione affronta ogni giorno sfide immense. Per il 2026 abbiamo scelto di concentr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.