Guida TV Sky Cinema e NOW | It Ends With Us | Siamo noi a dire basta Domenica 28 Dicembre 2025
Cinema di grandi emozioni tra debutti, cult e azione senza respiro Una serata ricca di prime visioni, classici intramontabili e storie ad alta intensità su Sky Cinema e in streaming su NOW. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda It Ends With Us: Siamo noi a dire basta, dramma sentimentale diretto e interpretato da Justin Baldoni, con Blake Lively in un ruolo intenso e carico di sfumature emotive. Tratto dal bestseller di Colleen Hoover, il film segue la storia di una donna che si trova sospesa tra il ricordo di un amore che l'ha segnata e la consapevolezza dolorosa di dover rompere un ciclo tossico, e la sua vicenda cresce attraverso momenti di passione, fragilità e forza interiore, costruendo un racconto che parla di coraggio, rinascita e scelte difficili, con un tono intimo e profondamente umano. 🔗 Leggi su Digital-news.it
