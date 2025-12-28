GUIDA TV 28 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Scopri la guida TV di BubinoBlog per il 28 dicembre 2025, con consigli su programmi e film in onda questa sera su Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Trova facilmente cosa guardare, dai grandi classici alle nuove produzioni, e partecipa al toto-share per indovinare gli ascolti serali. Una panoramica chiara e aggiornata per pianificare la tua serata televisiva con semplicità.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:35 Se Fossi Te new Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:40 Le Pistolere La Nuova DS Film Talk Show Rai3 20:30 23:15 Report Allegro Ma Non Troppo Inchieste Talk Show Rete 4 21:30 00:35 Zona Bianca 2001: Odissea nello Spazio Talk Show Film Canale 5 21:50 00:55 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Pressing Game Show Talk Show Italia 1 21:25 23:25 La Banda dei Babbi Natale Fuga da Reuma Park Film Film La7 21:15 23:45 Una Giornata Particolare Barbero Risponde Doc.

