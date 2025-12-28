Guerri Napoli vince una battaglia infinita contro Cantù 98-86 | Mitrou-Long spaziale

Guerri Napoli Basket conquista una vittoria importante contro Cantù, con il punteggio di 98-86, nella tredicesima giornata di campionato. La partita, caratterizzata da un lungo equilibrio e da un'ora di sospensione, ha visto un avvio difficile per Napoli, ma la squadra ha saputo reagire e portare a casa il risultato. Mitrou-Long si è distinto come protagonista, contribuendo alla vittoria finale.

La tredicesima giornata di campionato termina con Guerri Napoli Basketball vittoriosa, dopo una lunghissima battaglia contro Cantù: gara anche sospesa per quasi un'ora di gioco Primo quarto Parziale di nove a zero per Cantù nel primo minuto e mezzo, con due gravi errori di Simms. Brutto approccio del Napoli Basketball. Mitrou-Long e Bolton provano a dare una scossa. Il roster di Brienza è attentissimo sotto canestro, complici i centimetri di Ballo e Sneed. A 2? dal termine del primo quarto gli azzurri accorciano il distacco, alzano la concentrazione nella metà campo e recuperano tanti rimbalzi.

