guerrato dalla patria del rugby al titano una passione che fa crescere san marino

Dal Veneto, terra che da sempre rappresenta la patria del rugby italiano, fino a San Marino, dove per lavoro e per caso si è riaccesa una passione mai sopita. È la storia di Pietro Guerrato, imprenditore e grande conoscitore della palla ovale, oggi main sponsor del San Marino Rugby Club e figura chiave per la crescita del movimento sul Titano. Il Veneto è una culla naturale del rugby: club storici, tradizione, cultura sportiva e un radicamento profondo nelle comunità. Guerrato arriva proprio da lì, portando con sé un bagaglio di esperienze che affonda le radici a San Donà di Piave, dove trent’anni fa contribuì in prima persona allo sviluppo del mini rugby, gettando le basi di un settore giovanile che ancora oggi alimenta una squadra stabilmente in Serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

