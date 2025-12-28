Guerra Ucraina di cosa parleranno oggi Zelensky e Trump in Florida | l'incontro alle 19 italiane

L’incontro di oggi a Mar-a-Lago tra Trump e Zelensky è un passaggio cruciale nei tentativi di negoziato sulla guerra in Ucraina. Sul tavolo il piano Usa in 20 punti (ancora provvisorio), mentre restano forti le tensioni sulle concessioni territoriali e Mosca continua a colpire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

