Guerra in Ucraina ecco le devastazioni provocate dall' ultimo attacco russo – Il video

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto in Ucraina continua a causare significative devastazioni. In questo video, si possono osservare le conseguenze dell’ultimo attacco russo, con immagini che documentano i danni alle strutture e alle infrastrutture del Paese. Un’analisi necessaria per comprendere l’entità dell’emergenza e l’impatto sulla popolazione ucraina.

(Agenzia Vista) Kiev, 28 dicembre 2025 Ecco le immagini degli effetti dell'ultimo attacco russo sull'Ucraina. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

