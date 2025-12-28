Guarda Nigeria vs Tunisia | streaming live AFCON informazioni TV
Breaking: Guarda oggi Nigeria vs Tunisia alla Coppa d’Africa 2025 QuattroQuattroDue ti offre una guida completa sui live streaming e sulla copertura TV ovunque tu sia nel mondo. Nigeria vs Tunisia: informazioni chiave • Data: Sabato 27 dicembre 2025 • Orario d’inizio: 20:00 GMT 15:00 ET 21:00 locale • Luogo: Complesso Sportif de Fez, Fez • TV e streaming: 4seven (Regno Unito) beIN Sports (Stati Uniti) beIN Sports Canal+ SuperSport (Africa) • Streaming GRATUITO: Canale 4 (Regno Unito) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni l’offerta natalizia di NordVPN L’obiettivo per Nigeria e Tunisia quando si incontreranno a Fez sabato non potrebbe essere più semplice. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
A preview of the historic AFCON rivalry as Nigeria and Tunisia clash in a crucial Group C fixture.
