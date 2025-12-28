Guadagna 20mila euro a settimana con le false polizze Rc auto | truffatore seriale nei guai

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un individuo è stato arrestato per aver organizzato un sistema fraudolento di false polizze Rc auto, che gli avrebbe garantito un guadagno stimato di circa 20.000 euro a settimana. L’indagine ha rivelato un’attività illecita volta a truffare numerosi clienti, mettendo a rischio la sicurezza e la fiducia nel settore assicurativo. La vicenda evidenzia l’importanza di affidarsi a canali ufficiali e verificare sempre le polizze prima di sottoscriverle.

Avrebbe messo in piedi un sistema in grado di assicurargli un guadagno stimato da 20mila euro a settimana. Per questo un truffatore seriale 64enne di Caserta, con numerosi precedenti specifici, è stato denunciato dalla polizia di Stato di Catania.L'indagine partita dalla denuncia di una donnaLe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

guadagna 20mila euro a settimana con le false polizze rc auto truffatore seriale nei guai

© Casertanews.it - Guadagna 20mila euro a settimana con le false polizze Rc auto: truffatore seriale nei guai

Leggi anche: Catania, smascherato un truffatore seriale: guadagni illeciti fino a 20mila euro a settimana

Leggi anche: Il truffatore seriale che guadagnava 20 mila euro a settimana. Falso assicuratore denunciato a Catania

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Abitare in un negozio: il nuovo affare immobiliare contro il caro casa, quanto si guadagna; Nuovi modelli fiscali 2026: agevolazioni per neoassunti e imprese; Dichiarazioni fiscali 2026: le novità per lavoratori e imprese dell’Horeca; Quando guadagna Giuseppe Sala: i redditi del sindaco di Milano nel 2024.

guadagna 20mila euro settimanaGuadagna 20mila euro a settimana con le false polizze Rc auto: truffatore seriale nei guai - Avrebbe messo in piedi un sistema in grado di assicurargli un guadagno stimato da 20mila euro a settimana. casertanews.it

Giochi, il Miliardario New regala 20mila euro a un pugliese - Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Bari è stato centrato un colpo da 20mila euro presso la Tabaccheria 186 in viale Papa Giovanni ... quotidianodipuglia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.