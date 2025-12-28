Guadagna 20mila euro a settimana con le false polizze Rc auto | truffatore seriale nei guai

Un individuo è stato arrestato per aver organizzato un sistema fraudolento di false polizze Rc auto, che gli avrebbe garantito un guadagno stimato di circa 20.000 euro a settimana. L’indagine ha rivelato un’attività illecita volta a truffare numerosi clienti, mettendo a rischio la sicurezza e la fiducia nel settore assicurativo. La vicenda evidenzia l’importanza di affidarsi a canali ufficiali e verificare sempre le polizze prima di sottoscriverle.

Avrebbe messo in piedi un sistema in grado di assicurargli un guadagno stimato da 20mila euro a settimana. Per questo un truffatore seriale 64enne di Caserta, con numerosi precedenti specifici, è stato denunciato dalla polizia di Stato di Catania.L'indagine partita dalla denuncia di una donna

