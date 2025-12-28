Greggio applaude i bianconeri | Mesi fa partite così la Juve non le vinceva Poi parla così in vista del calciomercato di gennaio

Greggio commenta la recente vittoria della Juventus a Pisa, sottolineando come, mesi fa, partite simili risultassero più difficili da vincere. L’analisi si concentra anche sulle prospettive di mercato per gennaio, offrendo uno sguardo equilibrato sulle potenzialità della squadra e sulle eventuali strategie di rinforzo in vista della seconda parte della stagione.

Greggio analizza la vittoria della Juventus a Pisa e lancia un messaggio chiaro alla dirigenza per il mercato di gennaio. Cosa ha scritto sui social. La vittoria della Juventus contro il Pisa ha portato tre punti fondamentali sotto l’albero, ma ha anche scatenato le reazioni dei tifosi vip più appassionati. Tra questi non poteva mancare Ezio Greggio, storico volto della televisione italiana e sostenitore bianconero di vecchia data, che ha affidato a X la sua analisi post-partita. Il suo commento è un mix di realismo e speranza, con quella punta di sarcasmo che lo contraddistingue da sempre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

