Gravina predica calma | C’è grande senso di responsabilità il Mondiale è un regalo che dobbiamo scartare alla fine di marzo

Giovanni Gravina, presidente della FIGC, invita alla calma e alla responsabilità in vista del Mondiale. In un’intervista a Sky Sport, ha sottolineato come l’obiettivo sia definito e che l’attesa si concluderà alla fine di marzo, considerando il torneo come un’opportunità importante da affrontare con serenità e rispetto. La sua parole riflettono l’attenzione della federazione nel gestire con equilibrio il percorso verso il grande evento.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato l'attesa per i playoff Mondiali che attendono la Nazionale italiana a marzo. ATTESA E RESPONSABILITÀ – « L'attesa verso i playoff Mondiali la viviamo con molta serenità, con la consapevolezza di dover centrare un risultato importante per la Federazione, per i giocatori, per i tifosi e per l'intero Paese ». Gravina ha poi ribadito l'importanza dell'equilibrio mentale, evitando pressioni eccessive che potrebbero trasformarsi in un boomerang.

