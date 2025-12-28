gravina di catania 39enne denunciato per violazione della sorveglianza speciale

A Gravina di Catania, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 39 anni, residente a Mascalucia, per violazione della sorveglianza speciale. L’attività rientra nelle operazioni di controllo del territorio mirate alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione condotte dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza locale.

Attività di prevenzione e controllo del territorio. Nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 39 anni, residente a Mascalucia, già noto alle Forze dell'Ordine per precedenti giudiziari. Il controllo notturno e la verifica dell'obbligo di permanenza. Nel corso della notte, intorno alle ore 1:40, una pattuglia della cosiddetta "gazzella" si è recata nel comune di Mascalucia per un controllo mirato.

