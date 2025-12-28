Gran Sasso la sorella di Karol Brozek scrive al prefetto | Non smettiamo di credere che possa essere ritrovato
La sorella di Karol Brozek, l’escursionista disperso sul Gran Sasso dal 19 novembre, ha scritto al prefetto dell’Aquila, esprimendo la propria speranza di un suo ritrovamento. Dopo la sospensione delle ricerche, Diana Brozek, gemella di Karol, ha affidato il proprio messaggio al legale, mantenendo vivo il desiderio di trovare il proprio famigliare. La vicenda rimane sotto attenzione delle autorità, impegnate nelle attività di ricerca.
Dopo lo stop alle ricerche di Karol Brozek, l’escursionista polacco di 44 anni disperso dallo scorso 19 novembre sul Gran Sasso, la sorella gemella Diana ha preso contatto con la Prefettura dell’Aquila attraverso il proprio legale. Lo riporta l’Ansa, sottolineando come la donna abbia anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
