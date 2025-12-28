Gorgonzola un Bilancio da 30 milioni Casa Busca e le strade tra le spese
La presentazione a fine novembre, dibattito e votazione in Consiglio comunale a ridosso del Natale. Anche a Gorgonzola semaforo verde al Bilancio 2026 e all’aggiornamento di fine anno del documento di programmazione. Una manovra che sfiora i 30 milioni di euro. Nel settore delle opere pubbliche la parte del leone la fanno ancora il restauro di Casa Busca, il proseguimento del risanamento del Molino Vecchio, le opere stradali in attuazione del piano urbano del traffico, i fondi per la futura scuola di via Sondrio, il restyling della caserma dei carabinieri e il rifacimento di largo Donatori di sangue e di piazza Garibaldi, il primo con l’aiuto di un mutuo, la seconda con il supporto dei fondi portati a casa con il bando Climart. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
