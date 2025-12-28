Goretzka Juve il tedesco è stato proposto da alcuni intermediari a quella big di Serie A! Pesante indiscrezione di calciomercato
Recenti indiscrezioni di mercato segnalano un interesse di alcuni intermediari verso Leon Goretzka, con proposte avanzate a diverse squadre di Serie A. Mentre il Napoli avrebbe manifestato interesse, il Bayern Monaco sembra intenzionato a trattenere il giocatore fino a gennaio. La Juventus, al momento, non sembra più coinvolta nella trattativa, lasciando spazio ad altri scenari per il centrocampo.
Goretzka Juve: intermediari propongono il tedesco al Napoli mentre il Bayern fa muro per gennaio e i bianconeri si defilano dalla corsa. Il calciomercato invernale è spesso teatro di mosse a sorpresa e di intrecci che coinvolgono i top player del panorama europeo. In queste ultime ore di dicembre 2025, un nome pesante è tornato a circolare con insistenza negli ambienti della Serie A: quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, colonna del Bayern Monaco, è al centro di manovre condotte da alcuni intermediari internazionali che stanno sondando il terreno in Italia per cercare una nuova sistemazione al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
