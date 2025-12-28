Goretzka è stato proposto a tante squadre al momento non c’è una trattativa col Napoli

Leon Goretzka è stato proposto a diverse squadre europee, incluso il Napoli. Tuttavia, al momento non esistono trattative attive tra il club bavarese e il team partenopeo. Nonostante le voci di mercato, il Bayern Monaco non ha ancora dato segnali di disponibilità a cedere il centrocampista nel mercato di gennaio.

Il nome di Leon Goretzka torna al centro dei rumors di mercato per il Napoli. Nonostante gli intermediari stiano proponendo il centrocampista a diversi club europei, al momento dal Bayern Monaco non arrivano segnali di apertura per una cessione già a gennaio. Ne parla Fabrizio Romano su Youtube. Napoli-Goretzka, il punto di Romano. A proposito di profili dall'estero, tante domande sul nome di Leon Goretzka per il Napoli. Allora, per quanto riguarda Goretzka, ragazzi, è un giocatore che, da intermediari — quindi non parliamo di agenti direttamente, ma da intermediari — è stato proposto a tante squadre nell'ultimo periodo di tempo, essendo in scadenza di contratto col Bayern Monaco e senza un accordo per rinnovare al momento.

