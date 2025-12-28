Gordon Ramsay la figlia Holly si è sposata | le nozze da favola e i retroscena

Holly Ramsay, figlia del rinomato chef Gordon Ramsay, ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Adam Peaty, campione olimpico nel nuoto. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera elegante e discreta, ha rappresentato un momento importante nella vita della coppia. In questo articolo, si approfondiscono i dettagli dell’evento e alcuni retroscena legati a questa significativa occasione.

Nozze da favola per Holly Ramsay, la figlia del celebre chef stellato, che ha coronato il suo sogno d'amore con il nuotatore e campione olimpico Adam Peaty. Gordon Ramsay ha condiviso su Instagram un post per annunciare le nozze della figlia, anche se il matrimonio parte già con un piede sbagliato: ci sarebbero tensioni in famiglia, tanto che la madre dello sposo sarebbe stata esclusa dalle celebrazioni. Holly Ramsay si è sposata: la gioia di Gordon. Un momento meraviglioso per la famiglia di Gordon Ramsay, lo chef stellato celebre per le sue apparizioni televisive e per la sua catena di ristoranti gourmet a Londra.

Gordon Ramsay accompagna la figlia Holly all’altare, le nozze con l’atleta Adam Peaty dopo la bufera familiare - La 25enne sposa il campione olimpico Adam Peaty, con il quale è fidanzata dal 2024 ... fanpage.it

Holly Ramsay, figlia dello chef stellato Gordon, ha sposato il campione olimpico Adam Peaty: nozze da favola tra faide familiari e un'assenza importante - Un evento glamour seguito dai media di mezzo mondo e segnato da una profonda frattura nella famiglia dello sposo. msn.com

Holly Ramsay, figlia di Gordon, chef patron del tristellato «Restaurant Gordon Ramsay» di Chelsea, Londra, si è sposata oggi all’abbazia di San Pietro e San Paolo di Bath con Adam Peaty, tre volte campione olimpico, detentore del record mondiale dei 50 e 1 - facebook.com facebook

La figlia di Gordon Ramsay ha sposato il campione olimpico Adam Peaty: nozze da favola tra faide familiari e assenze x.com

