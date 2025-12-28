google cambia le regole di gmail nuovo indirizzo senza perdere i dati

Un indirizzo email può diventare un marchio personale, ma anche una zavorra. Google lo sa bene e, dopo anni di rigidità assoluta, ha deciso di allentare una delle regole più iconiche del suo ecosistema digitale: la “permanenza” degli indirizzi Gmail. Il colosso della ricerca online ha infatti avviato la distribuzione di una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di modificare il proprio indirizzo @gmail.com senza creare un nuovo account. Un aggiornamento atteso da tempo, soprattutto da chi utilizza ancora recapiti nati molti anni fa e oggi poco compatibili con un uso professionale o istituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

