Gol per la serie B piace Caso | è derby di mercato tra Salernitana e Benevento
Sedici minuti in diciotto giornate possono bastare per cambiare aria e tuffarsi con motivazioni ruggenti in nuove avventure. L'esperienza di Giuseppe Caso a Modena può essere considerata al capolinea. Il trequartista-attaccante esterno, originario di Torre Annunziata ha collezionato una serie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Gol per la serie B, piace Caso: è derby di mercato tra Salernitana e Benevento
