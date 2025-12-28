Gol Muharemovic l’ex e nuovo obiettivo Juve non smette di stupire | colpo di testa vincente in Bologna Sassuolo – FOTO
Gol Muharemovic, ex difensore della Juventus e attuale obiettivo di mercato, si è distinto nel match tra Bologna e Sassuolo con un colpo di testa vincente, contribuendo al pareggio. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, sottolineando il suo valore come giocatore e potenziale rinforzo per la squadra. Un episodio che evidenzia le qualità e la crescita del calciatore nel corso della stagione.
Gol Muharemovic, l’ex difensore della Juve – e neo obiettivo di mercato – ha segnato la rete del pareggio in Bologna Sassuolo. Il Derby dell’Emilia si accende e regala spettacolo. Allo stadio “Renato Dall’Ara”, Bologna e Sassuolo sono bloccate sull’1-1 in una sfida vibrante, decisa finora dai colpi dei singoli e da un intreccio di mercato che porta dritto a Torino. La gara si è sbloccata in avvio di ripresa, ma l’equilibrio è stato ristabilito quasi immediatamente grazie alla prodezza di un difensore che sta attirando su di sé le attenzioni delle big. La cronaca: Fabbian colpisce, il Sassuolo reagisce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Muharemovic: "La Juve? Quando mi arrivo l''offerta dei bianconeri, non ne volli sentire altre. Yildiz? Ha qualcosa di diverso dagli altri" - Intervistato da "Sportweek", Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco classe 2003 ex Juventus, attualmente in forza al Sassuolo, ma nuovamente nel mirino dei bianconeri in ... tuttojuve.com
Muharemovic condanna la Fiorentina: gol e assist. La Juve guarda, Manna e Conte lo vogliono a Napoli - 1 nel match contro la Fiorentina, sfruttando al meglio l'assist da calcio d'a ... tuttosport.com
Pinamonti gol, Muharemovic show: il Sassuolo ingrana e stende anche il Verona - La vittoria continua a sfuggire agli uomini di Paolo Zanetti, che pure partono molto meglio nel match del Bentegodi. tuttosport.com
Alfredo Pedullà: "Muharemovic A me risulta complicato pensare che l'Inter, interessata a lui, possa fare un'operazione che prevede un 50% destinato alla Juve, alimentando il mercato di una concorrente. facebook
