Gol Muharemovic l’ex e nuovo obiettivo Juve non smette di stupire | colpo di testa vincente in Bologna Sassuolo – FOTO

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Muharemovic, ex difensore della Juventus e attuale obiettivo di mercato, si è distinto nel match tra Bologna e Sassuolo con un colpo di testa vincente, contribuendo al pareggio. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, sottolineando il suo valore come giocatore e potenziale rinforzo per la squadra. Un episodio che evidenzia le qualità e la crescita del calciatore nel corso della stagione.

Gol Muharemovic, l’ex difensore della Juve – e neo obiettivo di mercato – ha segnato la rete del pareggio in Bologna Sassuolo. Il Derby dell’Emilia si accende e regala spettacolo. Allo stadio “Renato Dall’Ara”, Bologna e Sassuolo sono bloccate sull’1-1 in una sfida vibrante, decisa finora dai colpi dei singoli e da un intreccio di mercato che porta dritto a Torino. La gara si è sbloccata in avvio di ripresa, ma l’equilibrio è stato ristabilito quasi immediatamente grazie alla prodezza di un difensore che sta attirando su di sé le attenzioni delle big. La cronaca: Fabbian colpisce, il Sassuolo reagisce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

